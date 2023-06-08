08 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ankara Belediye otobüsündeki kavga kamerada

Ankara Belediye otobüsündeki kavga kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.06.2023 15:06
Ankara belediye otobüsünde iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, sabah saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 367 hat numaralı Mamak-Ulus otobüsünde meydana geldi. Seyir halindeki otobüste, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Önce bir kadın ile iki kadın birbirlerine karşılıklı küfür edip tokatla vurdu. Bir erkek ise araya girip kadınları ayırmaya çalıştı. Bu sırada kadınlardan birisi erkeğe de vurdu. Erkeğin de kadına vurması üzerine araya diğer yolcular girdi. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Belediye otobüsündeki kavga kamerada
Belediye otobüsündeki kavga kamerada
Başkan Erdoğan’dan kentsel dönüşüm mesajı
Başkan Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı
Bakan Mehmet Özhaseki A Haber’de
Bakan Mehmet Özhaseki A Haber'de
Küçük ortaklar CHP’ye kazık attı
Küçük ortaklar CHP'ye kazık attı
CHP’de ortalık toz duman: Çekilmeyi bilmek lazım
CHP'de ortalık toz duman: Çekilmeyi bilmek lazım
Muhalefette dengeler iyice karıştı! 40 vekil kavgası
Muhalefette dengeler iyice karıştı! 40 vekil kavgası
SMA’da Gen Tedavisi başlıyor
SMA'da Gen Tedavisi başlıyor
Gizli ziyaret! Yunanların haberi nile yok
Gizli ziyaret! Yunanların haberi nile yok
Diyarbakır’da PKK’ya darbe! Yok edildiler
Diyarbakır'da PKK'ya darbe! Yok edildiler
İYİ Parti’de yerel seçim hazırlığı!
İYİ Parti'de yerel seçim hazırlığı!
Seçimi sadece Kılıçdaroğu mu kaybetti?
Seçimi sadece Kılıçdaroğu mu kaybetti?
MİT’ten PKK’ya nokta operasyon!
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon!
Daha Fazla Video Göster