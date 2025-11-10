10 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özel saldırganlık üretiyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özel saldırganlık üretiyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özel saldırganlık üretiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2025 15:52
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Özgür Özel sürekli olarak mitinglerde hukuk diyor ama hukuk tanımıyor. Konuşmalarıyla saldırganlık üretiyor. Biz kişiselleştirmemeye çalışıyoruz. Siyasi akıldan siyasi zekadan vazgeçtik. Her gün söylediği sözleri ben maalesef işim gereği dinlemek zorunda kalıyorum. Bu iş hakarete saldırganlığa gelirse hiçbir şekilde müsaade etmeyiz.” şeklinde konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özel saldırganlık üretiyor
Özel saldırganlık üretiyor
"Özel saldırganlık üretiyor"
Barış isteniyorsa TSK talep edilir
"Barış isteniyorsa TSK talep edilir"
Bahis meselesi son derece can sıkıcısı
"Bahis meselesi son derece can sıkıcısı"
PKK tüm uzantıları ile silah bırakmalı
"PKK tüm uzantıları ile silah bırakmalı"
Cumhur İttifakı’nda çatlak ve kırılganlık yok
"Cumhur İttifakı’nda çatlak ve kırılganlık yok"
Karabağ şehitleri ortak şeref nişanemizdir
"Karabağ şehitleri ortak şeref nişanemizdir"
Yargı sürecini yakından takip edeceğiz
"Yargı sürecini yakından takip edeceğiz"
Atatürk’ün hatırasına sahip çıkacağız
"Atatürk’ün hatırasına sahip çıkacağız"
Yeşil Vatan seferberliğine hazırlık tamam
“Yeşil Vatan” seferberliğine hazırlık tamam
beIN SPORTS binasına silahlı baskın
beIN SPORTS binasına silahlı baskın
AK Parti MYK toplanıyor
AK Parti MYK toplanıyor
Maskeli düşmanlığa da hakarete de karşıyız
“Maskeli düşmanlığa da hakarete de karşıyız”
Daha Fazla Video Göster