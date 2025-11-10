AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özel saldırganlık üretiyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Özgür Özel sürekli olarak mitinglerde hukuk diyor ama hukuk tanımıyor. Konuşmalarıyla saldırganlık üretiyor. Biz kişiselleştirmemeye çalışıyoruz. Siyasi akıldan siyasi zekadan vazgeçtik. Her gün söylediği sözleri ben maalesef işim gereği dinlemek zorunda kalıyorum. Bu iş hakarete saldırganlığa gelirse hiçbir şekilde müsaade etmeyiz.” şeklinde konuştu.

