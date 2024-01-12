Afyonkarahisar’da jeotermal enerji üretimi! Konutların yüzde kaçı jeotermal su ile ısınıyor?

Jeotermal enerjinin en etkin kullanıldığı illerden biri olan Afyonkarahisar'da konutların yüzde 25'i jeotermal su ile ısıtılıyor. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan AFJET Genel Müdürü İsmail Kara anlattı.

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