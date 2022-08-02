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Adnan Oktar Suç Örgütü’ne operasyon! Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna gözaltında

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2022 16:52
Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne operasyon düzenlendi. Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna’nın gözaltına alındığı açıklandı.
Adnan Oktar Suç Örgütü’ne operasyon!
Adnan Oktar Suç Örgütü’ne operasyon!
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