02 Ağustos 2022, Salı
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Adnan Oktar Suç Örgütü’ne operasyon! Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna gözaltında
Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne operasyon düzenlendi. Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna’nın gözaltına alındığı açıklandı.