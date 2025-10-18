ABD Ukrayna'ya "Tomahawk" füzesi verecek mi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iki hafta içinde yüz yüze görüşeceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Savaşı sona erdirmeye yönelik adımların ele alındığı görüşmede, sahadaki ve masadaki son durum değerlendirildi. Ukrayna’nın ABD’den talep ettiği uzun menzilli Tomahawk füzeleri de görüşmenin ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Görüşmedeki gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.

