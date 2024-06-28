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A Milli Takım zaferi böyle kutladı! Çiftetelli oynayarak galibiyeti kutladı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 28.06.2024 09:02
Çekya galibiyeti sonrası A Milli Futbol Takımı'mızın soyunma odasından da renkli görüntüler geldi. A Millilerin "Çayır Biçiyom Çayır" şarkısıyla çiftetelli oynaması sosyal medyada viral oldu.
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