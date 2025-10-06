A Haber katil İsrail’in Gazze saldırısını görüntüledi

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu barış teklifini kabul etti. İsrail ve Hamas tarafları Mısır'da anlaşmayı görüşmek için bir araya geldi ancak katil İsrail ordusu Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. Son durumu Gazze sınırındaki A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt görüntüledi.

