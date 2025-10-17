17 Ekim 2025, Cuma

2,5 saatlik telefon diplomasisi! Trump ve Putin ne zaman görüşecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.10.2025 13:30
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Beyaz Saray'ı ziyareti öncesi önemli bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile 2,5 saatlik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider yüz yüze görüşme kararı aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
