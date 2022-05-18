23 milyondan fazla yabancıya uyum eğitim! SUYE programı ile yabancılara eğitim veriliyor

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki yabancılara yönelik uyum faaliyetlerini sürdürüyor. Göç Dayanışma Merkezleri bugüne kadar 23 milyonu aşkın yabancıya uyum hizmeti verdi. 2015 yılından bu yana Göç İdaresi Daire Başkanlığına bağlı YİMER 157 hattı 7 gün 24 saat aralıksız olmak üzere toplamda 7 dilde yabancı uyruklu vatandaşların sorularını yanıtlıyor.

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