13 Temmuz 2024, Cumartesi
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15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank kabri başında anıldı
15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından şehit edilen Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank kabri başında anıldı. Anma törenine Mustafa Varank'ın yanı sıra Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, milletvekilleri, vatandaşlar ve ailesi katıldı.