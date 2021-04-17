128 milyar dolar çarpıtmasında FETÖ izi! 17-25 Aralık darbesindeki gibi FETÖ ve muhalefet yine bir arada

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu CHP’nin “128 milyar dolar nerede?” algısını yaptığı açıklamaya adeta çöpe attı. Yapılan işlemleri tek tek açıkladı. Bu açıklamanın ardından CHP’li İlhan Kesici Halk TV yayınında, “128 milyar dolar kaybolmaz. Girerseniz Merkez Bankası bilançosuna, okumayı bilen insanlar açarlar internet sayfasını her şey kayıt altındadır.” dedi. Peki CHP neden hala aynı yalana devam ediyor? “128 milyar provokasyonu” FETÖ’nün yeni yalan projesi mi? 17-25 Aralık darbesi gibi FETÖ ve CHP algı operasyonunda buluştu. Muhalefet ve FETÖ birlikte mi hareket ediyor? 128 milyar dolar çarpıtmasının perde arkasında neler var? Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi.

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