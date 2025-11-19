19 Kasım 2025, Çarşamba
100 milyar liralık altın vurgunu! Altın gösterip, pirinç gönderdiler
Geçtiğimiz haftalarda pırlantalar üzerinden devleti zarara uğratanlara yönelik bir operasyon vardı. Şimdi de altın piyasasına yönelik soruşturma yönetiliyor. İddia şu; devletin verdiği teşvikleri almak için ihracat yaptığını öne süren bir grup altın değil pirinç levha ve imitasyon malzemeler kullandı. Bu yolla kamunun 100 milyar lira zarara uğratıldığı bilgisi var. İşte altın operasyonunun detayları…