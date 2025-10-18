Üreten Türkiye | Tarladan sofraya: Noodle’ın Tekirdağ’daki üretim yolculuğu

18 Ekim 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2025 16:13
Asya topraklarından dünyaya yayılan ve 7'den 70'e her yaş grubunun severek tükettiği Noodle'ın üretim hikayesi tarlada başlıyor. Trakya bölgesinin buğdaylarıyla başlayan, fabrikada el değmeden ve otomasyon sistemleriyle devam eden bu süreç; hamurun hazırlanması, preslenmesi, buharlanması, paketlenmesi ve kalite denetimlerinden geçerek sofralara ulaşmasına kadar tüm aşamalarıyla gözler önüne seriliyor. A Para’da ekrana gelen Üreten Türkiye programı bu serüveni ekran taşıdı.
