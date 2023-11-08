Türkiye zengin maden yataklarına sahip: 4 bin 500 ton altın keşfedilmeyi bekliyor

"Yer altında keşfedilmeyi bekleyen 4 bin 500 ton potansiyel altın rezervi var." Dikkat çekici açıklamanın sahibi Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu. Emiroğlu, bu potansiyelin işletilebilir rezerve dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. 4 bin 500 ton altının bugünkü piyasa değeri ise yaklaşık 285 milyar dolar.

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