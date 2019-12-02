Son dakika: Asgari ücrete enflasyon ayarı | Asgari ücret 2020 zam oranı ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı başladı. Milyonlarca asgari ücretli, 2020 yılında ne kadar ücret alacağını merak ederken, geçen yıl yüzde 26'yla enflasyonun üzerinde zam yapıldı. Zamla beraber asgari ücret 2 bin 20 lira oldu. Peki 2020’de asgari ücret ne kadar olacak? TAKVİM Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem asgari ücretle ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ilk tur görüşmeleri bugün başladı. Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bugün bir araya geliyor. Zam maratonu yaklaşık 1 ay sürecek. Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu, yeni asgari ücrette bunun göz önünde bulundurulmasını talep etti. TİSK yönetimi, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamdaki dengelerin de gözetilerek işverenlerin de düşünülmesi gerektiğini ifade ediyor.



YÜZDE 26 ZAM YAPILMIŞTI



Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Milyonlarca asgari ücretli, 2020 yılında ne kadar ücret alacağını merak ederken, geçen yıl yüzde 26'yla enflasyonun üzerinde zam yapıldı. Zamla beraber asgari ücret 2020 lira oldu. Brüt asgari ücret ise 2 bin 558 lira olarak ortaya çıktı. Milyonlarca kişi 2019 yılında 2 bin 20 lira ücret aldı. Yeni asgari ücret komisyon görüşmelerinin ardından belli olacak. Bakanlık ve sendikaların 1 Ocak'a kadar anlaşması gerekiyor. Çünkü ilk asgari ücret 1 Ocak 2020'de ödenecek.

TALEP VE GÖRÜŞLER SUNULACAK



Bugünkü toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak. Türk-İş, önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulundu.



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu belirterek, yeni asgari ücrette bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.



İşveren tarafını temsil eden TİSK yönetimi de yatırım, üretim, ihracat, istihdam zincirindeki halkalardan her birini eşit derecede önemli gördüklerini ifade ederek, işçiler kadar işverenin de düşünülmesi gerektiği görüşünü paylaştı.



KOMİSYON 15 KİŞİDEN OLUŞUYOR



Asgari Ücret Tespit Komisyonu yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.



MEVCUT ASGARİ ÜCRET



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor..