24 Eylül 2025, Çarşamba
Milyonların gözü altın fiyatlarında! Gram altın 6 bin lirayı görecek mi? İslam Memiş A Haber'de yanıtladı
Milyonların gözü altın fiyatlarına çevrildi. Altında yeni hedef 6 bin TL mi? Almalı mı, satmalı mı? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yanıtladı. Son yükselişlerin "anlamsız" olduğunu vurgulayan ve yatırımcıları uyaran Memiş, gram altın için rakam verdi.