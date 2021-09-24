Milletin cebiyle oynayan marketler hangileri? Zincir market tekeli nasıl kırılacak?

Fahiş fiyat artışında zincir marketlerin rolüne Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dikkat çekmişti. Acaba bu milletin cebiyle oynayan zincir marketler hangileri, neden enflasyonun üzerinde zam yapıyorlar? A Para muhabiri Burak Uzun, konuğu İstanbul Perakendeciler Derneği Başkanı Faruk Güzeldere'ye sordu. Güzeldere, "Büyük alımcılar fiyat belirliyor piyasayı domine ediyorlar. Bu konuda haksız rekabet ortamı söz konusu oluyor. Fiyat artışlarından bizler de çok mağduruz. Müşterimize cevap vermekte zorlanıyoruz. Biz zincirin son halkasındayız." ifadelerini kullandı.

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