Memur ve memur emeklisine 3600 ek gösterge geliyor! 1. derece memurlar kimleri kapsıyor?

2024-2025 yıllarına dair kamu çalışanlarının maaş zammını belirlemeye yönelik toplu sözleşme görüşmeleri, sona yaklaşırken heyecan dorukta. Bu önemli süreç kamuda görev yapan tüm çalışanlar için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Ayrıca Meclis'in açılmasıyla birlikte gündeme gelecek olan 2. Torba Yasa ile de 3600 ek gösterge piyangosu memur ve memur emeklilerini vuracak. İşte detayları... 2024-2025 yıllarına dair kamu çalışanlarının maaş zammını belirlemeye yönelik toplu sözleşme görüşmeleri, sona yaklaşırken heyecan dorukta. Bu önemli süreç kamuda görev yapan tüm çalışanlar için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Ayrıca Meclis'in açılmasıyla birlikte gündeme gelecek olan 2. Torba Yasa ile de 3600 ek gösterge piyangosu memur ve memur emeklilerini vuracak. İşte detayları...