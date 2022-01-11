11 Ocak 2022, Salı
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Memur maaşına ek zam meclisten geçti mi? Emekli maaşlarına ek zam var mı? Memur emekli maaşı zammı ne kadar
Milyonlarca çalışan ek zam alacak. 15 Ocak'ta hesaplara yatacak olan maaşın en düşüğü 6 bin 854 lira olacak. Görevdeki memurların 2022 Ocak zammı belli oldu. Ek zamla birlikte kamuda çalışanlar ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak. Aile yardım ödeneği ile maaşlar daha da artacak.