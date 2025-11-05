05 Kasım 2025, Çarşamba
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Yeni kıdem tazminatı ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı
Yeni dönemde kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yanıtladı. Erdem, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e bir çağrıda bulundu.