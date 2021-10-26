26 Ekim 2021, Salı
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Kamu bankaları faiz indirdi mi? Konut ve ticari kredi faiz oranları düştü mü?
Merkez Bankası'nın politika faizini 2 puanlık indirimle yüzde 16'ya çekmesinin ardından, kamu bankaları da faiz indirmeye başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ortak yaptığı açıklama ile ticari kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gittiklerini açıkladı. Üç kamu bankasının yaptığı ortak açıklamada "Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.