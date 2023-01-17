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Gaziantep'te petrol arayışı sürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2023 12:22
Gaziantep sınırı içerisinde 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
Gaziantep’te petrol arayışı sürüyor
Gaziantep'te petrol arayışı sürüyor
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