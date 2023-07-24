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Emekli olup çalışanın maaşı düşer mi? Aylıkta kesinti olur mu? Emeklilik sonrası çalışma hayatında merak edilenler

A Haber
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Giriş: 24.07.2023 09:53
Bağ-Kur kapsamında emekli olup çalışanlar da destek primi ödüyor mu? Destek primi ödenen veya bildirilmiş süreler için toptan ödeme yapılır mı? Emeklilik sonrası kamuda çalışanın temsil, görev tazminatı kesilir mi? Destek primi ödeyerek çalışanlar yeniden emekli aylıklarına dönebilir mi? Destek primi kesilen yıllar sigortalılık süresine dâhil ediliyor mu? Tarım işçisi olup emekli aylığı almaya başlayanların da destek primi ödemesi gerekiyor mu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
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