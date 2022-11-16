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Eğiste Viyadüğü kesintisiz ulaşımın önünü açtı!

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Giriş: 16.11.2022 10:10
Toros Dağları’nı aşan Eğiste Viyadüğü’nün açılmasıyla Konya-Antalya arası 2 saat 15 dakikaya düşecek. Virajlar ve dik yokuş nedeniyle trafiğin aksadığı Eğiste Deresi geçişi kolaylaşacak
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