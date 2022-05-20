Dünya bor rezervinin yüzde 73’ü Türkiye’de! Hangi sektörlerde kullanılıyor?

Türkiye'nin en önemli madeni zenginlikleri arasında bor geliyor şüphesiz. Öyle ki dünya bor rezervinin yüzde 73'ü Türkiye'deki madenlerde bulunuyor. Kimya mühendisi Prof. Dr. Mehmet Çopur bor madeninin katma değer oranı yüksek ürünlerde kullanılmasının önemini vurguladı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Kimya Konseyi Başkanı İlker Duran bor madeninin stratejik ürünlerin üretiminde kullanılmasının gereğine dikkati çekti. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin bor madeninin etkin şekilde işlenmesinin Türkiye’yi farklı bir lige taşıyacağına değindi. Peki bor madeni nasıl işlenip, değerlendiriliyor? İşte tüm detaylar…

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