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Asgari ücrette 2. randevu yarın! Asgari ücret ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 18.06.2023 11:27
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yarın yapacak. Taraflar pazartesi 14'te asgari ücret için bir araya gelecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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