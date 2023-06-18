Asgari ücrette 2. randevu yarın! Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yarın yapacak. Taraflar pazartesi 14'te asgari ücret için bir araya gelecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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