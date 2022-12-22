ASGARİ ÜCRET açıklaması CANLI İZLE A HABER | 2023 asgari ücret zammı bugün saat kaçta açıklanacak? Canlı yayında açıkladı

Son dakika ASGARİ ÜCRET haberi... Asgari ücrette düğüm çözülüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret için bugünü işaret etti. Peki asgari ücret saat kaçta açıklanacak? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Hacıalioğlu, "Saatler 11.30’u gösterdiğinde toplantının açıklanacağı hareket edeceğiz. 12 ya da 12’nin hemen akabinde gerçekleşecek açıklama artık bunu ifade etmekte fayda var." dedi.

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