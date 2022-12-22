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ASGARİ ÜCRET açıklaması CANLI İZLE A HABER | 2023 asgari ücret zammı bugün saat kaçta açıklanacak? Canlı yayında açıkladı

A Haber
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Giriş: 22.12.2022 11:16
Güncelleme:22.12.2022 11:18
Son dakika ASGARİ ÜCRET haberi... Asgari ücrette düğüm çözülüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret için bugünü işaret etti. Peki asgari ücret saat kaçta açıklanacak? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Hacıalioğlu, "Saatler 11.30’u gösterdiğinde toplantının açıklanacağı hareket edeceğiz. 12 ya da 12’nin hemen akabinde gerçekleşecek açıklama artık bunu ifade etmekte fayda var." dedi.
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