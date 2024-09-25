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Altında rekor üstüne rekor! Uzman isim A Haber'de rakam verdi

Altında rekor üstüne rekor! Uzman isim A Haber'de rakam verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 14:05
Altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ederken yeni bir rekora imza attı. Kapalıçarşıda gram altın üç bin lirayı geçti. Bu yükseliş devam edecek mi? Döviz ve Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, "Altın ithalatında kotalarda biraz rahatlama olursa piyasaya altın girişi olursa bence panik duracaktır. Dünyadaki global krizlerin yumuşaması anında aşağı doğru sert bir düzeltme gelebilir. Şu andaki yükseliş bana göre seviyelerini buldu." ifadelrini kullandı.
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