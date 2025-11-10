10 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Abdülhamid Han 1 yıldır Karadeniz’de
Abdülhamid Han 1 yıldır Karadeniz’de

Abdülhamid Han 1 yıldır Karadeniz’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2025 11:23
Türkiye'nin denizlerdeki hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerine hız vermek amacıyla enerji filosuna kattığı 7. nesil teknolojiye sahip Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki görevinde 1 yılı geride bıraktı. Mayıs ayında Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfeden gemi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Abdülhamid Han 1 yıldır Karadeniz’de
Gram altın yeniden 6 bin TL seviyesini görür mü?
Gram altın yeniden 6 bin TL seviyesini görür mü?
Abdülhamid Han 1 yıldır Karadeniz’de
Abdülhamid Han 1 yıldır Karadeniz’de
500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılıyor?
500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılıyor?
TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? A Haber’de anlattı
TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? A Haber'de anlattı
Enerjide yeni cephe denizlerin üzerinde
Enerjide yeni cephe denizlerin üzerinde
TOKİ 500 bin konut başvuru şartları neler?
TOKİ 500 bin konut başvuru şartları neler?
Yangın teknolojisinde yerli üretim!
Yangın teknolojisinde yerli üretim!
2025 yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
2025 yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
İşte kıdem tazminatında yeni hesap!
İşte kıdem tazminatında yeni hesap!
Vergi ve harçlarda daha düşük oran gündemde
"Vergi ve harçlarda daha düşük oran gündemde"
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!
2026 resmi tatil takvimi açıklandı
2026 resmi tatil takvimi açıklandı
Daha Fazla Video Göster