Zelenskiy’den Alaska zirvesi öncesi barış çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Alaska’da yapılacak Trump-Putin zirvesi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Ukraynalı yetkililerle bir araya gelen Zelenskiy, Pokrovsk bölgesinde çatışmaların sürdüğünü ve Zaporijya’daki mevzilere özel önem verildiğini söyledi. Askerlere teşekkür eden Zelenskiy, Rus ordusunun siyasi kazanım peşinde koşarken önemli kayıplar verdiğini belirtti. Görüşmede finansman konularının da ele alındığını ifade eden Zelenskiy, ordunun her şartta tehditlere hızlı ve etkili karşılık vereceğini vurguladı. Rusya’nın zirvedeki niyetlerine dair istihbarat raporunu beklediklerini dile getirdi. Risklerin yüksek olduğunu belirten Zelenskiy, zirvenin adil barışa giden yolu açması gerektiğini söyledi. Barışın ancak üçlü formatta esaslı tartışmalarla sağlanabileceğini kaydetti. “Savaşı sona erdirme zamanı geldi” diyen Zelenskiy, Rusya’nın gerekli adımları atması gerektiğini ifade etti. ABD’ye güvendiklerini belirterek, üretken bir şekilde çalışmaya hazır olduklarını yineledi. Açıklamalar, Alaska’daki kritik görüşme öncesi diplomatik tonun dikkat çekici biçimde yumuşadığını gösterdi.

