15 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Zelenskiy’den Alaska zirvesi öncesi barış çağrısı
Zelenskiy’den Alaska zirvesi öncesi barış çağrısı

Zelenskiy’den Alaska zirvesi öncesi barış çağrısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2025 19:12
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Alaska’da yapılacak Trump-Putin zirvesi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Ukraynalı yetkililerle bir araya gelen Zelenskiy, Pokrovsk bölgesinde çatışmaların sürdüğünü ve Zaporijya’daki mevzilere özel önem verildiğini söyledi. Askerlere teşekkür eden Zelenskiy, Rus ordusunun siyasi kazanım peşinde koşarken önemli kayıplar verdiğini belirtti. Görüşmede finansman konularının da ele alındığını ifade eden Zelenskiy, ordunun her şartta tehditlere hızlı ve etkili karşılık vereceğini vurguladı. Rusya’nın zirvedeki niyetlerine dair istihbarat raporunu beklediklerini dile getirdi. Risklerin yüksek olduğunu belirten Zelenskiy, zirvenin adil barışa giden yolu açması gerektiğini söyledi. Barışın ancak üçlü formatta esaslı tartışmalarla sağlanabileceğini kaydetti. “Savaşı sona erdirme zamanı geldi” diyen Zelenskiy, Rusya’nın gerekli adımları atması gerektiğini ifade etti. ABD’ye güvendiklerini belirterek, üretken bir şekilde çalışmaya hazır olduklarını yineledi. Açıklamalar, Alaska’daki kritik görüşme öncesi diplomatik tonun dikkat çekici biçimde yumuşadığını gösterdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zelenskiy’den Alaska zirvesi öncesi barış çağrısı
Başkan Erdoğan Gazze için makale kaleme aldı!
Başkan Erdoğan Gazze için makale kaleme aldı!
Zelenskiy’den Alaska zirvesi öncesi barış çağrısı
Zelenskiy’den Alaska zirvesi öncesi barış çağrısı
Trump, Putin ile uçakta mı görüşecek?
Trump, Putin ile uçakta mı görüşecek?
Dünya Atlası BAE! Çölün ortasında yükselen ülke
Dünya Atlası BAE! Çölün ortasında yükselen ülke
ABD’de tartışma yaratan karar!
ABD’de tartışma yaratan karar!
Filistinli mahkumu tehdit etti
Filistinli mahkumu tehdit etti
Lavros SSCB kazağıyla Alaska’da
Lavros SSCB kazağıyla Alaska’da
Göçmen gemisi battı! 27 Afrikalı can verdi
Göçmen gemisi battı! 27 Afrikalı can verdi
İngiliz gençten BBC yayınında Gazze mesajı!
İngiliz gençten BBC yayınında Gazze mesajı!
Hindistan’da sel felaketi: 40 ölü 220 kayıp
Hindistan’da sel felaketi: 40 ölü 220 kayıp
Zaytun Mahallesine bir hava saldırısı başladı
Zaytun Mahallesine bir hava saldırısı başladı
Tayvan’da kargo uçağı facianın eşiğinden döndü
Tayvan’da kargo uçağı facianın eşiğinden döndü
Daha Fazla Video Göster