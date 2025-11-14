14 Kasım 2025, Cuma

Zelenskiy: Ukrayna, Rusya’daki hedefleri uzun Neptün füzeleriyle vurdu

Zelenskiy: “Ukrayna, Rusya’daki hedefleri uzun Neptün füzeleriyle vurdu”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.11.2025 16:25
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, gece boyunca Rusya’daki hedeflere uzun menzilli “Uzun Neptün” füzeleriyle başarılı saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Zelenskiy, hava savunmasının 14 Rus füzesini etkisiz hale getirdiğini belirterek, Ukrayna’nın füze programının giderek daha kesin sonuçlar verdiğini vurguladı.
