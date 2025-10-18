18 Ekim 2025, Cumartesi

Zelenskiy: Trump Orta Doğu’da barışı sağladı, umarım Ukrayna’da da aynısı olur

Giriş: 18.10.2025 00:21
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Zelenskiy, “Trump bize ve dünyaya Orta Doğu’da barışın mümkün olduğunu gösterdi, Ukrayna’da da aynı sonucu umuyoruz” dedi. Trump ise Ukrayna’ya Tomahawk füzesi gönderilmesine temkinli yaklaştı ve “Bu silahlar bölgede tırmanışa neden olabilir, ayrıca kendi savunmamız için de onlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Trump, Macaristan’da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini doğrularken, “Zelenskiy ve Putin’i bir araya getiremeyiz” dedi. ABD Başkanı, “Ben tanksavar füzeler vermeseydim Rusya Kiev’e kolayca girebilirdi” sözleriyle eski yönetimleri eleştirdi. “Savaşları bitiren Başkan olarak hatırlanmak istiyorum” diyen Trump, Nobel Barış Ödülü’nün kendisi için önemli olmadığını, asıl hedefinin barışı sağlamak olduğunu belirtti.
