18 Ekim 2025, Cumartesi
Yolcu uçağında el bagajındaki batarya alev aldı! Acil iniş yapıldı
Çin'li havayolu şirketi Air China’ya ait yolcu uçağının yolcuları havada panik yaşadı. Bir yolcunun el bagajında bulunan batarya alev aldı. Çin'in doğusundaki Hangzhou şehrinden Güney Kore’nin başkenti Seul yakınlarındaki Incheon Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere havalanan uçak, olayın ardından Şanghay şehrine acil iniş yaptı.