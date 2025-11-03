Ülkelerin aklı zorlayan yasakları! Singapur’da sakız çiğnemek yasak

Bazı ülkelerde sakız çiğnemek, uzun süre sarılmak, paranın üzerine basmak ya da dar pantolon giymek yasak olabilir desek inanır mıydınız? Dünya genelinde kimi yasalar öylesine ilginç ki, duyanları hem şaşırtıyor hem de gülümsetiyor. Ülkelerin sınırlarını aşan tuhaf yasaklarını ekranlara getiriyoruz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN