03 Kasım 2025, Pazartesi
Ülkelerin aklı zorlayan yasakları! Singapur'da sakız çiğnemek yasak
Bazı ülkelerde sakız çiğnemek, uzun süre sarılmak, paranın üzerine basmak ya da dar pantolon giymek yasak olabilir desek inanır mıydınız? Dünya genelinde kimi yasalar öylesine ilginç ki, duyanları hem şaşırtıyor hem de gülümsetiyor. Ülkelerin sınırlarını aşan tuhaf yasaklarını ekranlara getiriyoruz.