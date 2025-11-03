03 Kasım 2025, Pazartesi

Ülkelerin aklı zorlayan yasakları! Singapur'da sakız çiğnemek yasak
Ülkelerin aklı zorlayan yasakları! Singapur'da sakız çiğnemek yasak

Ülkelerin aklı zorlayan yasakları! Singapur'da sakız çiğnemek yasak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2025 16:34
Bazı ülkelerde sakız çiğnemek, uzun süre sarılmak, paranın üzerine basmak ya da dar pantolon giymek yasak olabilir desek inanır mıydınız? Dünya genelinde kimi yasalar öylesine ilginç ki, duyanları hem şaşırtıyor hem de gülümsetiyor. Ülkelerin sınırlarını aşan tuhaf yasaklarını ekranlara getiriyoruz.
