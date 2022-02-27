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Ukrayna Rus konvoyunu Bayraktar TB2 SİHA'sı ile vurdu! İşte Rus zırhlılarının vurulduğu anlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2022 13:23
Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin sattığı Bayraktar TB2'ler aktif olarak kullanılıyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valery Zaluzhny, TB2 ile vurulan Rus konvoyunun görüntülerini paylaştı.
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