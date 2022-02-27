27 Şubat 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ukrayna Rus konvoyunu Bayraktar TB2 SİHA'sı ile vurdu! İşte Rus zırhlılarının vurulduğu anlar
Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin sattığı Bayraktar TB2'ler aktif olarak kullanılıyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valery Zaluzhny, TB2 ile vurulan Rus konvoyunun görüntülerini paylaştı.