18 Nisan 2022, Pazartesi
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Twitter şirketinde Elon Musk tedirginliği! Musk’a karşı zehirli hap stratejisi
Twitter'ı satın almak isteyen Elon Musk, şirket yönetimi ve çalışanların tepkisiyle karşı karşıya. Yönetim kurulu, Musk dışındaki ortaklara daha fazla hisse satın alma hakkı tanıyarak şirketin satışına sıcak bakmadığını gösterdi. Ekonomi dilinde "zehirli hap" olarak adlandırılan bu yöntem, istenmeyen satın alımlardan kaçınmak için kullanılıyor. Ğeki zehirlip hap nedir? Zehirli hap planı nasıl deşifre oldu? Musk’ın Twitter hamlesi ne anlama geliyor? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.