Trump’ın övgüler dizdiği Dr. Mehmet Öz ABD’nin sağlık direktör oldu

ABD'de sağlık sisteminin kritik kurumlarından olan "CMS Başkanlığı'na Türk doktor Mehmet Öz atandı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki yemin töreninde doktor Mehmet Öz'den övgüyle bahsetti. Ancak tören sırasında Mehmet Öz'ün akrabası olduğu iddia edilen bir kız çocuğu bayıldı doktor Öz çocuğa anında müdahale etti.

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