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Ticaret savaşında Çin ABD ile dalga geçti! Video milyonlar izledi

Ticaret savaşında Çin ABD ile dalga geçti! Video milyonlar izledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.04.2025 10:07
ABD Başkanı Trump, Çin mallarına toplam yüzde 145 tarife uyguluyor. Bu hamle ile Çin'de üretim yapıp ABD'ye mal satmak isteyen firmaların üretim tesislerini ABD'ye taşımasının teşvik edilmesi de hedefleniyor. ABD bir anlamda 'yeniden sanayileşme' adımları atarken Çinliler yapay zeka ile hazırlanan bir video ile bu hamlelerle dalga geçti. Video milyonlarca izlenmeye ulaştı.
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Ticaret savaşında Çin ABD ile dalga geçti! Video milyonlar izledi
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