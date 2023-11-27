27 Kasım 2023, Pazartesi
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Sondaj makinası bozuldu! 41 işçi 2 haftadır enkazda... İşçilere borularla oksijen ve yemek veriliyor
Hindistan'da 2 hafta önce bir tünelde çökme meydana gelmişti. 41 işçi enkazda mahsur kalmış ve sondaj makinesi ile kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Ancak yetkililer, sondaj makinasının bozulduğunu açıkladı. Artık kurtarma çalışmaları iş makineleriyle sürecek. İşçilerse borularla iletilen oksijen ve yiyeceklerle hayatta kalıyor.