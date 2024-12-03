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Sıkıyönetim ilan edildi! Cumhurbaşkanı canlı yayında duyurdu: Devletin içindeki hainler temizlenecek!

Sıkıyönetim ilan edildi! Cumhurbaşkanı canlı yayında duyurdu: Devletin içindeki hainler temizlenecek!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.12.2024 18:21
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, YTN televizyonuna yaptığı açıklamada sıkı yönetim ilan edildiğini duyurdu. Yeol, ülkeyi komünist güçlerden korumayı, kararına gerekçe olarak sundu. Yoon, "Güney Kore'yi Kuzey Kore'nin komünist güçlerinin tehditlerinden korumak ve devlet karşıtı unsurları ortadan kaldırmak için" olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Öte yandan Güney Kore'de parlamento binasına girişler kapatıldı.
O ülkede sıkıyönetim! Devlet Başkanı duyurdu O ÜLKEDE SIKIYÖNETİM! DEVLET BAŞKANI DUYURDU
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Sıkıyönetim ilan edildi! Cumhurbaşkanı canlı yayında duyurdu: Devletin içindeki hainler temizlenecek!
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