Sıkıyönetim ilan edildi! Cumhurbaşkanı canlı yayında duyurdu: Devletin içindeki hainler temizlenecek!

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, YTN televizyonuna yaptığı açıklamada sıkı yönetim ilan edildiğini duyurdu. Yeol, ülkeyi komünist güçlerden korumayı, kararına gerekçe olarak sundu. Yoon, "Güney Kore'yi Kuzey Kore'nin komünist güçlerinin tehditlerinden korumak ve devlet karşıtı unsurları ortadan kaldırmak için" olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Öte yandan Güney Kore'de parlamento binasına girişler kapatıldı.

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