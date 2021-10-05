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Videolar Dünya Videoları Senegal'den Kanada'ya kadar herkes onu konuşuyor! ‘Kendini arayan adam’ Beyhan Mutlu dünya gündeminde

Senegal'den Kanada'ya kadar herkes onu konuşuyor! ‘Kendini arayan adam’ Beyhan Mutlu dünya gündeminde

İHA
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Giriş: 05.10.2021 17:13
Bursa'nın İnegöl ilçesinde arama kurtarma ekipleriyle birlikte kendi kayıp ilanında görevliler ile birlikte çalışan Beyhan Mutlu, dünya basınının gündeminden düşmüyor. Dünyanın pek çok ülkesinde haber olan Mutlu, Kanada'dan Güney Afrika'ya, Avustralya'ya Senegal'e kadar birçok ülkenin gündemde yer aldı.
‘Kendini arayan adam’ Beyhan Mutlu dünya gündeminde
‘Kendini arayan adam’ Beyhan Mutlu dünya gündeminde
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