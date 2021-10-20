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Rus medya kuruluşu Sputnik'in ikiyüzlülüğü! Türkiye'ye gelince "terör örgütü" Rusya'ya gidince "heyet"

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Giriş: 20.10.2021 16:43
Haberlerinde Taliban için 'terör örgütü' uyarısı yapan ve Taliban heyetinin Türkiye ziyaretinde de sık sık bu notu düşen Rus medya kuruluşu Sputnik, söz konusu Rusya olunca aynı ifadeyi kullanmadı. Taliban heyetinin Moskova'ya ziyaretini yorumsuz bir şekilde 'terör örgütü' demeden paylaştılar.
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