27 Ekim 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Putin'den Tomahawklara karşı nükleer gözdağı
Rusya nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Burevestnik seyir füzesinin testlerden başarıyla geçtiğini açıkladı. Ordu toplantısına kamuflajla katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bu, dünyada başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı benzersiz bir silahtır" dedi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.