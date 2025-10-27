27 Ekim 2025, Pazartesi

Putin'den Tomahawklara karşı nükleer gözdağı
Putin’den Tomahawklara karşı nükleer gözdağı

Putin'den Tomahawklara karşı nükleer gözdağı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2025 09:24
Rusya nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Burevestnik seyir füzesinin testlerden başarıyla geçtiğini açıkladı. Ordu toplantısına kamuflajla katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bu, dünyada başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı benzersiz bir silahtır" dedi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
