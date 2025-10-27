Putin’den Tomahawklara karşı nükleer gözdağı

Rusya nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Burevestnik seyir füzesinin testlerden başarıyla geçtiğini açıkladı. Ordu toplantısına kamuflajla katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bu, dünyada başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı benzersiz bir silahtır" dedi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

