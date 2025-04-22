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Pentagon’da ikinci sızıntı krizi! ABD Savunma Bakanı gizli bilgileri sızdırdı

Pentagon'da ikinci sızıntı krizi! ABD Savunma Bakanı gizli bilgileri sızdırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.04.2025 18:37
Amerika Birleşik Devletleri'nde art arda istihbarat krizleri yaşanıyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth, bir kez daha gizli bilgileri sızdırmakla suçlanıyor. Öte yandan, Başkan Donald Trump ile FED Başkanı arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. Harvard Üniversitesi ise, okula sağlanan hükümet fonlarının kesilmesini engellemek amacıyla Trump yönetimine dava açtı. Tüm bu gelişmelerin detaylarını A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Washington'dan aktardı.
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Pentagon’da ikinci sızıntı krizi! ABD Savunma Bakanı gizli bilgileri sızdırdı
ABD Savunma Bakanı gizli bilgileri sızdırdı
ABD Savunma Bakanı gizli bilgileri sızdırdı
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