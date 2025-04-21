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Papa Fransis hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı
Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransis 88 yaşında hayatını kaybetti. 12 yıldır papalık görevini yürüten Fransis, zatürre nedeniyle bir süre hastanede kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde taburcu olmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Papa'nın vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.