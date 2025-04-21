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Papa Fransis hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı

Papa Fransis hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.04.2025 16:34
Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransis 88 yaşında hayatını kaybetti. 12 yıldır papalık görevini yürüten Fransis, zatürre nedeniyle bir süre hastanede kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde taburcu olmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Papa'nın vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.
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Papa Fransis hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı
Papa Fransis hayatını kaybetti!
Papa Fransis hayatını kaybetti!
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