16 Nisan 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Pakistan’da sel: 6 ölü, 2 yaralı!
Pakistan’da sel: 6 ölü, 2 yaralı!

Pakistan’da sel: 6 ölü, 2 yaralı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2025 20:00
Pakistan’ın Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sellere neden oldu. Çok sayıda ev ve işyerini su basarken, araçlar sel sularında sürüklendi. Yetkililer, Pencap eyaletinin Jhelum bölgesinde bir evin duvarının ve bir evin de çatısının çökmesi sonucu toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişini de yaralandığını açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Pakistan’da sel: 6 ölü, 2 yaralı!
Pakistan’da sel: 6 ölü, 2 yaralı!
Pakistan’da sel: 6 ölü, 2 yaralı!
Trump el yükseltti! Çin’e yüzde 245 vergi
Trump el yükseltti! Çin'e yüzde 245 vergi
Boğa arabaları pert etti
Boğa arabaları pert etti
Almanya’da çocuk istismarı ürkütücü seviyede
Almanya’da çocuk istismarı ürkütücü seviyede
Netanyahu işgal altındaki Gazze’ye gitti!
Netanyahu işgal altındaki Gazze’ye gitti!
Hamas’tan İsrailli esir ailelerine: Hazırlıklı olun!
Hamas’tan İsrailli esir ailelerine: Hazırlıklı olun!
AB ve İngiltere’den Sudan’a yardımları artırma taahhüdü!
AB ve İngiltere’den Sudan’a yardımları artırma taahhüdü!
Harvard’ın 2,2 milyar dolarlık fonu kesildi!
Harvard'ın 2,2 milyar dolarlık fonu kesildi!
Zelenskiy’den Vance’e Rusya suçlaması
Zelenskiy’den Vance’e Rusya suçlaması
Toz fırtınası: 2 bin 751 kişi hastanelik oldu
Toz fırtınası: 2 bin 751 kişi hastanelik oldu
Cezayir ve Fransa arasında gerilim!
Cezayir ve Fransa arasında gerilim!
Ünlü popstar Katy Perry uzaya uçtu
Ünlü popstar Katy Perry uzaya uçtu
Daha Fazla Video Göster