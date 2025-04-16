Pakistan’da sel: 6 ölü, 2 yaralı!

Pakistan’ın Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sellere neden oldu. Çok sayıda ev ve işyerini su basarken, araçlar sel sularında sürüklendi. Yetkililer, Pencap eyaletinin Jhelum bölgesinde bir evin duvarının ve bir evin de çatısının çökmesi sonucu toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişini de yaralandığını açıkladı.

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