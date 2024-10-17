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Nijerya’da sel felaketi! 2 milyon insanı etkilendi

Nijerya’da sel felaketi! 2 milyon insanı etkilendi

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 13:41
Afrika ülkesi Nijerya, tarihinin en büyük sel felaketlerinden biriyle mücadele ediyor. Sağanak yağışın yaklaşık iki aydır etkisini sürdürdüğü bölgede afetten etkilenenlerin sayısı 2 milyonu aşmış durumda. Hazirandan bu yana devam eden sellerde ölenlerin sayısı ise 300'ün üzerinde.
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Sel felaketi! 2 milyon insanı etkilendi
Sel felaketi! 2 milyon insanı etkilendi
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