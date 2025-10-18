18 Ekim 2025, Cumartesi

Haberler Dünya Videoları Moskova-Tahran hattında sert rüzgarlar! Lavrov’un açıklamaları ortalığı karıştırdı
Giriş: 18.10.2025 16:16
Rusya ve İran arasında son günlerde zaman zaman sert rüzgarlar esiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya İran’ın nükleer anlaşmasını her zaman destekledi." açıklamasına eski İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten tepki geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
