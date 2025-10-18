18 Ekim 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Moskova-Tahran hattında sert rüzgarlar! Lavrov’un açıklamaları ortalığı karıştırdı
Rusya ve İran arasında son günlerde zaman zaman sert rüzgarlar esiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya İran’ın nükleer anlaşmasını her zaman destekledi." açıklamasına eski İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten tepki geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.