24 Ekim 2025, Cuma

Mısır, Gazze’nin kuzeyine 50 insani yardım tırı gönderdi

Mısır, Gazze'nin kuzeyine 50 insani yardım tırı gönderdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 16:10
İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ilk aşaması kapsamında Gazze'ye insani yardım girişi sürüyor. Mısır Gazze Halkına Yardım Komitesi, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinli sivillere El-Auja ve Kerem Şalom (Kerem Ebu Salim) sınır kapılarından 50 insani yardım tırı gönderdi. Komite Sözcüsü Muhammed Nasr yaptığı açıklamada, "Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı zorlu insani şartlar nedeniyle Gazze'nin kuzeyine 50 yardım tırı gönderildi. Tırlarda Gazze'nin kuzeyindeki halkın ihtiyaç duyduğu gıda paketleri, çadırlar, battaniyeler ve tüm temel malzemeler bulunuyor" dedi.
