Milano Savcılığı, Batılı keskin nişancılar için soruşturma başlattı

Milano Savcılığı, Batılı keskin nişancılar için soruşturma başlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 17:38
Bosna Savaşı’nda zengin Batılıların “spor amacıyla” Müslüman sivilleri hedef aldığı iddiaları yeniden gündemde. İtalya’nın Milano Savcılığı, Saraybosna kuşatmasında “insan avına” katıldığı öne sürülen keskin nişancılar hakkında soruşturma başlattı. Savcılık, savaş döneminde sivillere yardım eden Amerikalı gönüllü itfaiyeci John Jordan’ın Lahey Mahkemesi’ne verdiği ifadelere erişim talep etti. Jordan’ın ifadesinde “En çok çocuklar ve genç kızlar hedef alınıyordu” sözleri savaşın vahşetini bir kez daha gözler önüne serdi.
